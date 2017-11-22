Здоровье

  • 74
    •  / 

Почему грязный воздух опасен

Почему грязный воздух опасен
Китайские ученые пришли к выводу, что аэрозольные загрязнения негативно влияют на формирование спермы человека.
По мнению исследователей, это снижает шансы на зачатие ребенка у многих пар.

Согласно оценкам специалистов, около 48 миллионов семей не могут завести детей. При этом бесплодием, как правило, страдают мужчины, на качество семени которых влияет множество внешних факторов, включая такие загрязнители, как пестициды. Однако выяснилось, что к снижению фертильности могут приводить и взвешенные в воздухе твердые частицы, состоящие из тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Специалисты обнаружили, что чем сильнее загрязнен был воздух, тем менее активными были сперматозоиды. Каждые дополнительные пять микрограммов частиц на кубический метр способствовали падению соотношения нормальных и дефектных половых клеток более чем на один процент. Исследователи учитывали такие факторы, как курение и употребления алкоголя.

ПАУ — органические соединения, имеющие в своей структуре несколько бензольных колец. К ним относятся нафталин, пирен, бензпирен и другие вещества. Как правило, полициклические ароматические углеводороды образуются при нефтепереработке, сжигании угля и древесины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей22 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3104.36 грн
10 RUB 4.4554 грн
100 USD 2649.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи