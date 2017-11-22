Почему грязный воздух опасен
22 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г.
Согласно оценкам специалистов, около 48 миллионов семей не могут завести детей. При этом бесплодием, как правило, страдают мужчины, на качество семени которых влияет множество внешних факторов, включая такие загрязнители, как пестициды. Однако выяснилось, что к снижению фертильности могут приводить и взвешенные в воздухе твердые частицы, состоящие из тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Специалисты обнаружили, что чем сильнее загрязнен был воздух, тем менее активными были сперматозоиды. Каждые дополнительные пять микрограммов частиц на кубический метр способствовали падению соотношения нормальных и дефектных половых клеток более чем на один процент. Исследователи учитывали такие факторы, как курение и употребления алкоголя.
ПАУ — органические соединения, имеющие в своей структуре несколько бензольных колец. К ним относятся нафталин, пирен, бензпирен и другие вещества. Как правило, полициклические ароматические углеводороды образуются при нефтепереработке, сжигании угля и древесины.
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