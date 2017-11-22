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Виктория Бэкхем отказалась возвращаться в Spice Girls

Виктория Бэкхем отказалась возвращаться в Spice Girls
Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм отвергла сообщения, что группа воссоединится в полном составе в 2018 году.

«Этого не произойдет. В определенный момент, в правильное время нужно сказать: "Это было здорово"», — заявила Бекхэм.

Она подчеркнула, что в ближайшее время не собирается надевать костюм из латекса, в котором выступала в составе Spice Girls.

О воссоединении британской поп-группы сообщалось 13 ноября. По данным The Sun, в планах Spice Girls несколько проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу.

Отмечалось, что главной сложностью во время секретных переговоров бывших участниц было уговорить Бекхэм. Та ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. По словам источника The Sun, она была обеспокоена, что коллектив навредит своей репутации, если будет исполнять новые песни вместе со старыми.

Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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