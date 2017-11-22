Бывшего участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила бывшего вокалиста бойз-бенда Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании.

Она в подробностях описала произошедшее в своем блоге

По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Она снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Мужчина пригласил ее к себе домой. Там они поцеловались. Когда Шуман сказала, что не хочет торопить события, он якобы очень разозлился и принудил ее к оральному сексу. После этого, рассказала певица, Картер отвел ее в комнату и изнасиловал.



«Он бросил меня на кровать и залез на меня. Я сказала ему, что я девственница и не хочу заниматься сексом. Я сказала, что храню себя для будущего мужа. Я повторяла это снова и снова. А он прошептал мне в ухо: "Я могу быть твоим мужем"», — написала Шуман.

Женщина поведала, что после этого выступала вместе с Картером на сцене. Ее менеджер тесно дружил с исполнителем и отговорил ее от того, чтобы подавать в суд на мужчину. По ее словам, она решила рассказать эту историю, увидев в интернете статью о том, как Картер однажды приставал к фанатке.



Мелисса Шуман — бывшая участница поп-группы Dream. Коллектив существовал с 1998 по 2003 год. Артистка также снималась в таких фильмах, как «Любовь не стоит ничего», «Теория соблазна» и «Возвращение в Сонную лощину».

Ник Картер выступал в оригинальном составе Backstreet Boys с момента основания группы в 1993 году, однако в 2002-м ушел из бойз-бенда ради сольной карьеры.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.