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Бывшего участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Бывшего участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании
Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила бывшего вокалиста бойз-бенда Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании.
Она в подробностях описала произошедшее в своем блоге.

По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Она снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Мужчина пригласил ее к себе домой. Там они поцеловались. Когда Шуман сказала, что не хочет торопить события, он якобы очень разозлился и принудил ее к оральному сексу. После этого, рассказала певица, Картер отвел ее в комнату и изнасиловал.

Женщина поведала, что после этого выступала вместе с Картером на сцене. Ее менеджер тесно дружил с исполнителем и отговорил ее от того, чтобы подавать в суд на мужчину. По ее словам, она решила рассказать эту историю, увидев в интернете статью о том, как Картер однажды приставал к фанатке.

Ник Картер выступал в оригинальном составе Backstreet Boys с момента основания группы в 1993 году, однако в 2002-м ушел из бойз-бенда ради сольной карьеры.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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