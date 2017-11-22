Бывшего участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании
22 ноября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
22 ноября 2017 г.
По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Она снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Мужчина пригласил ее к себе домой. Там они поцеловались. Когда Шуман сказала, что не хочет торопить события, он якобы очень разозлился и принудил ее к оральному сексу. После этого, рассказала певица, Картер отвел ее в комнату и изнасиловал.
Женщина поведала, что после этого выступала вместе с Картером на сцене. Ее менеджер тесно дружил с исполнителем и отговорил ее от того, чтобы подавать в суд на мужчину. По ее словам, она решила рассказать эту историю, увидев в интернете статью о том, как Картер однажды приставал к фанатке.
Ник Картер выступал в оригинальном составе Backstreet Boys с момента основания группы в 1993 году, однако в 2002-м ушел из бойз-бенда ради сольной карьеры.
Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3104.36 грн
|10 RUB
|4.4554 грн
|100 USD
|2649.22 грн