Владимир Путин призвал крупные предприятия быть готовыми увеличить выпуск военной продукции 22 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент РФ Владимир Путин призвал все крупные и стратегические предприятия России быть готовыми увеличить выпуск военной продукции.

По словам Путина, способность экономики быстро увеличить объемы производимой военной продукции и услуг - это "одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности" России. "К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности", - заявил Путин.



Он добавил, что необходимо проанализировать еще раз возможности оборонных предприятий оперативно нарастить объем производства военной продукции.



22 ноября Путин провел совещание по военным вопросам. Во время него он также поручил проанализировать итоги военных учений "Запад-2017", в том числе выявленные недостатки.



"По итогам учений были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности", - заявил Путин.



Военные учения "Запад-2017", которые совместно проводили Россия и Беларусь, прошли с 14 по 20 сентября. В них, по информации белорусского Минобороны РФ, приняли участие 12,7 тыс. военных. В НАТО заявили об агрессивном характере учений и выразили беспокойство их масштабом. Как сообщалось, реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.