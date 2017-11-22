Названа главная причина развития жизни на Земле
22 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г.
Исследователи проанализировали карбонатные породы, которые образовались во время среднего и позднего ордовикского периода (485-443 миллиона лет назад). Геологи обнаружили, что в этот промежуток произошло почти 80-процентное увеличение уровня кислорода. До этого его доля в воздухе составляла 14 процентов, после — 24 процента.
Примерно в это же время — чуть более 445 миллионов лет назад — биоразнообразие возросло троекратно. Этот взрывной рост называется Великой ордовикской биодиверсификацией.
По словам ученых, результаты показывают, что после кембрийского взрыва содержание кислорода оставалось низким и достигло современных значений только через несколько десятков миллионов лет. Повышение уровня кислорода в океане стало причиной появления новых видов живых организмов.Кембрийский взрыв — другой резкий взлет биоразнообразия. Во время него (около 540 миллионов лет назад) возникли основные типы современны
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