Почему стареет мозг
22 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г.
Ученые проанализировали образцы мозга 107 пожилых людей в возрасте 65-90 лет. Окрашивание нервных тканей с помощью желтого красителя тиофлавина Т позволило выявить большое количество амилоидных бляшек — скоплений пептидов бета-амилоидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, — и переплетенных протеиновых волокон (нейробриллярных узлов).
Их накопление коррелировало с деменцией у пожилых людей, однако не всегда у пациентов с амилоидными бляшками развивалось слабоумие.
Анализ экспрессии генов в клетках гиппокампа и новой коры, которая выражается скоростью образования РНК-продуктов, показал, что слабоумию способствуют возрастные изменения в активности ДНК. К генам, связанным со старением мозга, относились те, что участвуют в функционировании митохондрий — органелл, снабжающих клетку энергией.
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