Переворот в Луганске: начались аресты людей Игоря Плотницкого

По сообщениям в соцсетях, боевики, перекрывшие улицы в центре, не ориентируются в городе.
"Адресов не знают, других улиц - тоже. Сейчас осуществляют паспортный контроль проходящих и интересуются целью прохода на территорию. Сумки не досматривают", - отмечается в сообщении сообщества "Другой Луганск".
Неизвестные арестовывают людей, приближенных к главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому, он заблокирован в "белом доме".
"Что сейчас происходит. Судя по всему "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. "Глава", вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в "Белом доме", - сказано в сообщении.
Напомним, в Луганске продолжается противостояние
, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.
20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам. Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.
Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.
Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию
, однако он эту информацию опровергает.
В Кремле конфликт не комментируют.