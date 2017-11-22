Политика

  • 128
    •  / 

Переворот в Луганске: начались аресты людей Игоря Плотницкого

Переворот в Луганске: начались аресты людей Игоря Плотницкого
Центр оккупированного Луганска захватили вооруженные люди без опознавательных знаков.
По сообщениям в соцсетях, боевики, перекрывшие улицы в центре, не ориентируются в городе.

"Адресов не знают, других улиц - тоже. Сейчас осуществляют паспортный контроль проходящих и интересуются целью прохода на территорию. Сумки не досматривают", - отмечается в сообщении сообщества "Другой Луганск".

Неизвестные арестовывают людей, приближенных к главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому, он заблокирован в "белом доме".

"Что сейчас происходит. Судя по всему "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. "Глава", вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в "Белом доме", - сказано в сообщении.

Напомним, в Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам. Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.

В Луганск зашла большая колонна военной техники: видео


Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает.

В Кремле конфликт не комментируют.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей22 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3104.36 грн
10 RUB 4.4554 грн
100 USD 2649.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи