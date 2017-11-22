Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar
22 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г.
Собеседники издания, работающие в Pixar, заявили, что Лассетер неоднократно приставал к сотрудникам студии и был известен любовью к «хватанию, поцелуям и высказываниям о физических качествах людей».
Источник отметил, что «бессрочный отпуск» Лассетера продлится около шести месяцев.
Джон Лассетер выступил продюсером таких мультфильмов, как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «ВАЛЛ·И» и «Зверополис».
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