Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar

Один из основателей и креативный директор анимационной студии Pixar Джон Лассетер, снявший мультфильмы «История игрушек» и «Тачки», ушел в отпуск на фоне скандала.

Режиссера обвинили в том, что он лез без спроса с поцелуями и объятиями.

Собеседники издания, работающие в Pixar, заявили, что Лассетер неоднократно приставал к сотрудникам студии и был известен любовью к «хватанию, поцелуям и высказываниям о физических качествах людей».



Комментируя свой уход, Лассетер признал, что совершал неподобающие его положению поступки. «Я хочу особо извиниться перед всеми, кому доставил дискомфорт объятьями и другими действиями», — подчеркнул он.

Источник отметил, что «бессрочный отпуск» Лассетера продлится около шести месяцев.

Джон Лассетер выступил продюсером таких мультфильмов, как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «ВАЛЛ·И» и «Зверополис».