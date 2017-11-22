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Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar

Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar
Один из основателей и креативный директор анимационной студии Pixar Джон Лассетер, снявший мультфильмы «История игрушек» и «Тачки», ушел в отпуск на фоне скандала.
Режиссера обвинили в том, что он лез без спроса с поцелуями и объятиями.

Собеседники издания, работающие в Pixar, заявили, что Лассетер неоднократно приставал к сотрудникам студии и был известен любовью к «хватанию, поцелуям и высказываниям о физических качествах людей».

Источник отметил, что «бессрочный отпуск» Лассетера продлится около шести месяцев.

Джон Лассетер выступил продюсером таких мультфильмов, как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «ВАЛЛ·И» и «Зверополис».

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