Украина

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Налоговики хотят усложнить жизнь «челнокам»

Налоговики хотят усложнить жизнь «челнокам»
ГФС инициирует запрет для въезда в страну гражданам, которые находились в стране менее суток, если они провозят с собой товары на сумму 500 евро и более и не хотят их оформлять.
Как заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, таким способом фискалы планируют решить проблему контрабанды так называемыми «челноками», т.е тех людей, кто закупает товары широкого потребления мелким оптом и в розницу, и самостоятельно доставляет мелкие партии с места закупки.

Продан отметил, что в парламенте в данный момент находится несколько законопроектов, которые могут устранить проблему «челноков».

По его словам, некоторые документы предлагают ввести лимит на количество пересечений границы с возможностью ввоза товаров без оформления.

«С точки зрения ГФС, мы в значительной степени снимем проблему, если введем требование ко времени пребывания человека за границей: чтобы ввести в Украину товар на 500 евро без оформления, вы должны находиться за границей минимум сутки. После принятия такого условия «челночный» бизнес потеряет смысл», – сказал Продан.

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