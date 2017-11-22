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«Единое окно» на таможне станет обязательным

«Единое окно» на таможне станет обязательным
Кабинет министров одобрил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования предприятиями и госорганами на таможне информационной системы "единое окно".
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, после введения на таможнях "единого окна" с 1 августа 2016 Минфин осуществлял контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса в использовании этой системы таможенного оформления.

Для дальнейшего развития и функционирования системы Минфин разработал изменения в постановление Кабмина "Некоторые вопросы реализации принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля".

В частности, предусматривается ряд изменений в функционирование информационного обмена по принципу "единого окна":

- распространение действия "единого окна" на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте);

- уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации;

- сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов;

- уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24-х до 4-х часов.

Кроме того, Минфин вводит ежемесячный мониторинг применения "единого окна", а также начинает практику проведения семинаров в регионах Украины, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма "единого окна".

"Обязательное применение Порядка информационного обмена по принципу "единого окна" с 1 февраля 2018 года поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственных контролей не "на бумаге", а на самом деле, и позволит оценить работу всех задействованных в процессе государственных органов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей", - сказано в сообщении Минфина.

"Единое окно" - единая электронная система обмена данными, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины и о результатах его государственного контроля.

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