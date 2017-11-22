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Харьковский «Гелиос» провалил матч

Харьковский «Гелиос» провалил матч
В матче 22-го тура, завершавшего осеннюю часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, харьковский «Гелиос» проиграл аутсайдеру – «Черкасскому Днепру» 1:3.
А как хорошо все начиналось! Уже на второй минуте первая же атака «Гелиоса» завершилась взятием ворот. После навеса слева Антона Кичи Сергей Кравченко головой замкнул передачу, и мяч влетел в нижний угол ворот Ореста Будюка – 1:0. После этого «солнечные» продолжили активно атаковать, но первый тайм так и закончился с их минимальным перевесом.

После перерыва все перевернулось. На 62-й минуте Ярослав Захаревич пробил от линии штрафной площади харьковчан, и мяч залетел в угол ворот Ярослава Котлярова – 1:1. Почти тут же, на 65-й, тот же Захаревич навесил справа, Котляров неуверенно сыграл на выходе и скинул мяч прямо на игрока «Черкасского Днепра» Вадима Черного. Последнему оставалось только поразить оставленные голкипером ворота – 1:2. После этого игра в атаке у «Гелиоса» разладилась, а гости использовали еще один свой шанс. На 76-й минуте розыгрыш углового превратился в затяжную атаку «Черкасского Днепра». В ее завершающей стадии последовал удар Сергея Ичанского от линии штрафной, рикошет от игрока «Гелиоса», после которого мяч отлетел к Руслану Качуру, и тот точно пробил – 1:3.

– По сегодняшней игре могу сказать только одно. Наверное, мы дерьмо, мягко выражаясь. Других слов у меня нет, – жестко раскритиковал игру своих подопечных главный тренер «Гелиоса» Сергей Сизихин. – Очень мало было времени для комплектации команды, подготовки к чемпионату. Мы приобрели 12 новых игроков. За короткое время пришлось строить новую команду. Укомплектовались тремя футболистами, которым нужен переход из детского футбола во взрослый. Я имею в виду игроков дубля «Олимпика». Это футболисты из второй лиги. Это футболисты, которые не получали игровой практики в своих клубах. Все-таки нам удалось слепить команду, слепить коллектив, бороться за высокие места. Были проблемы в игре, были огрехи. В начале чемпионата я говорил и акцентировал внимание на том, что у нас было два равноценных состава. Потом некоторым футболистам, наверное, было мало времени, чтобы понять наши принципы. Они получали мало игровой практики и снизили требования к себе. Поэтому нагрузка легла на одних и тех же. Были провальные игры, потому что футболисты, выходившие на поле, не выполняли требований. Опять же, повторюсь, может быть, им не хватило времени, чтобы понять, что от них требуется. Где-то прошли не столь ровно, но все-таки цеплялись за высокие места. Если вкратце: лично я и тренерский штаб сделали все возможное для ребят. В последнее время я очень часто общался с президентом клуба, который сделал для ребят все. Сейчас был переломный момент, когда у нас еще были шансы бороться за поставленные задачи. Но, к сожалению, эта... Честно говоря, я даже не могу подобрать слов. Наверное, меня просто слили – меня и тренерский штаб. Потому такое отношение к игре неприемлемо, хотя мы говорили, пытались до всех достучаться, рассказывали, насколько последняя игра важна, тем более с турнирной точки зрения. Более чем у половины команды заканчиваются контракты. Обсуждали условия, разговаривали. Но... Не знаю, как такое могло произойти. Я никогда не боялся и всегда брал ответственность на себя. И теперь тоже осмелюсь это сделать. Во всем, что происходило на футбольном поле, виноват я. И в турнирном положении, в котором мы сейчас находимся, тоже.

После 22 матчей «Гелиос» с 40 очками опустился на шестое место. Выше расположились столичный «Арсенал» (55), ФК «Полтава» (50), «Ингулец» (Петрово) (45), «Колос» (Ковалевка) (41) и черниговская «Десна» (40). В чемпионате наступил четырехмесячный перерыв.

Игры 23-го тура пройдут 18 марта будущего года, и «Гелиос» в Ахтырке встретится с местным «Нефтяником-Укрнефтью», занимающим с 20 очками 15-е место.

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