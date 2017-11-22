Заключенный пытался пронести в камеру наркотики 22 ноября 2017 г. Каролина борец 0 0

В Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27) предупредили попытку доставки запрещенных предметов.

Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковское учреждение исполнения наказаний (№ 27)» была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Так, в ходе обыска лиц, прибывших из изолятора временного содержания, у заключенного Ч. в нижнем белье было обнаружено два пакета с сухими дрожжами и полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое. Запрещенные вещества изъяты, о чем составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУ НП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.