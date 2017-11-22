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На какие стипендии могут рассчитывать студенты

На какие стипендии могут рассчитывать студенты
С ноября этого года обещают повысить стипендии на 18%. А какие реально будут суммы?
Николай
По данным Министерства образования и науки Украины, размер стипендий составит от 490 до почти трех тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба МОН, учащиеся профессионально-технических учебных заведений будут получать академическую стипнедию – 490 грн в месяц.

Для студентов вузов III уровня аккредитации, обучающихся на младшего специалиста или бакалавра: обычная - 980 грн, повышенная - 1250 грн, для студентов вузов III-IV уровней аккредитации, научных учреждений, обучающихся на бакалавра, специалиста или магистра: обычная - 1300 грн, повышенная - 1660 грн.

Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период обучения в возрасте 18-23 лет, в ПТУЗ составит 1180 грн, в вузах - 2360 грн, а для других лиц, имеющих соответствующие льготы, в ПТУЗ - 450 грн, в вузах I-II уровнях аккредитации – 890 грн, в вузах III-IV уровнях аккредитации, научных учреждениях - 1180 грн.
Сообщается, что академическая стипендия президента для учащихся ПТУЗ - 1420 грн, для студентов вузов III уровня аккредитации - 2130 грн, для студентов вузов III-IV уровней аккредитации, научных учреждений - 2720 грн.

Размер именных и академических стипендий Кабмина составит: для учащихся ПТУЗ - 1180 грн, для студентов вузов III уровней аккредитации - 1900 грн, для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн.
Стипендия президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад для участников составит 2600 грн, для  призеров - 2950 грн.

Отмечается, что стипендия президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты членов МАН составит 2600 грн, также стипендия Кабмина победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе составит 2360 грн. Размер стипендии имени Тараса Шевченко составит 2720 грн.

По информации пресс-службы главы государства, стипендия президента для победителей международных языковых конкурсов им. Петра Яцыка и Тараса Шевченко составит: для учащихся ПТУЗ - 1420 грн, для студентов, курсантов вузов I-II уровней аккредитации - 1770 грн, для студентов, курсантов вузов III-IV уровней аккредитации - 2600 грн.

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