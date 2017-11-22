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Игрока харьковской команды унесли на носилках

Игрока харьковской команды унесли на носилках
В матче 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги харьковское «Динамо» уступило на домашней арене «Салтовский лед» команде хоккейного клуба «Кременчуг» со счетом 0:4.
В первом периоде команды по очереди атаковали ворота друг друга, но до  опасных бросков по-настоящему дело не доходило. А на десятой минуте игрок «Кременчуга» Глеб Кривошапкин толкнул на борт динамовца Максима Мартышко, который получил серьезную травму – со льда его унесли на носилках. После этого темп игры несколько снизился, и лишь к середине второго периода команды оживились и стали демонстрировать атакующий хоккей.

Счет на 33-й минуте открыл Александр Боевых, использовавший численный перевес кременчугской команды, - 0:1. А в третьем периоде гости забросили в ворота Владислава Гурко еще три шайбы. На 47-й минуте Алексей Костюк перехватил шайбу после неудачной передачи выехавшего за ворота голкипера харьковчан и отправил ее в сетку – 0:2. На 53-й, после очередного неиспользованного большинства динамовцами, лучший бомбардир «Кременчуга» Дмитрий Чернышенко забросил свою 15-ю шайбу в чемпионате – 0:3. Точку в матче поставил на 59-й минуте выступающий за «Кременчуг» воспитанник харьковского хоккея Сергей Алексанян-Петрович, который прошел сквозь защитников и отправил шайбу в сетку в противоход Владиславу Гурко, - 0:4.

Набрав в 18 матчах 21 очко, «Динамо» по-прежнему занимает четвертое место, но его отставание от идущего третьим «Кременчуга» возросло уже до 16 очков.

25 ноября «Динамо» сыграет с аутсайдером – «Волками» из Броваров. Хотя хозяевами площадки в этой встрече значатся броварчане. Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги принял решение об изменении места проведения матча по обоюдному согласию клубов. Поединок состоится в Харькове, в ледово-спортивном комплексе «Салтовский лед», начало в 15.50.

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