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Куда звонить в случае захвата земли

Куда звонить в случае захвата земли
В Харьковской облгосадминистрации открыты телефонные горячие линии, по которым можно сообщить о попытках рейдерских захватов земли, сообщает пресс-служба ХОГА.
По вопросам нарушения земельного законодательства можно обращаться по телефонам 715-72-50 и 700-21-28.

По вопросам защиты прав инвесторов обращаться в Департамент экономики и международных отношений по телефону 715-72-50 – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45.

Относительно обеспечения координации действий правоохранительных органов по вопросам защиты прав инвесторов, усиления противодействия незаконному поглощению предприятий и нарушения земельного законодательства обращаться в Департамент оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами по тел. 700-21-28 – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45.

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