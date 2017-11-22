Куда звонить в случае захвата земли 22 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской облгосадминистрации открыты телефонные горячие линии, по которым можно сообщить о попытках рейдерских захватов земли, сообщает пресс-служба ХОГА.

По вопросам нарушения земельного законодательства можно обращаться по телефонам 715-72-50 и 700-21-28.



По вопросам защиты прав инвесторов обращаться в Департамент экономики и международных отношений по телефону 715-72-50 – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45.



Относительно обеспечения координации действий правоохранительных органов по вопросам защиты прав инвесторов, усиления противодействия незаконному поглощению предприятий и нарушения земельного законодательства обращаться в Департамент оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами по тел. 700-21-28 – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45.