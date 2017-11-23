Экономика

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Как скажется на ценах отказ от мелких монет

Как скажется на ценах отказ от мелких монет
Как скажется на ценах отказ от мелких монет Нацбанк решил отказаться от чеканки монет номиналом одна, две, пять и 25 копеек. Это позволит сэкономить до 91 миллиона гривен в год, подсчитали в ведомстве. Как рассчитываться за покупки и не повлияет ли отсутствие мелочи на цены?
— Монеты от одной до пяти копеек фактически прекратили играть роль в расчетах населения за товары и услуги. В то же время затраты на их изготовление превышают номинальную стоимость. Вместе с тем, мелочь практически не возвращается в банковскую систему, — поясняют свое решение в НБУ. — А изготавливать 25-копеечные монеты не имеет смысла, поскольку при отсутствии одной, двух и пяти копеек «четвертак» не будет размениваться десятикопеечными монетами. Все эти номиналы разменных монет по-прежнему будут оставаться в обороте. Но в дальнейшем наличный оборот пополняться новыми монетами уже не будет.

Поскольку решение избавиться от мелочи важно для общества, Нацбанк приглашает общественность к его обсуждению. Все возражения и предложения к проекту Постановления НБУ «Об оптимизации оборота монет мелких номиналов» принимаются до 18 декабря этого года по адресу: 04070, г. Киев, пл. Контрактовая, 2а или по электронной почте – Oksana.Fedirko@bank.gov.ua.

Между тем харьковчане уже активно обсуждают новость на улицах, в транспорте и магазинах.

— Как по мне, правильно, что мелочь изымают, — говорит харьковчанин Константин. – Если в супермаркетах и аптеках однокопеечную и двухкопеечную монеты еще принимают, то в маленьких магазинчиках, киосках и на рынках продавцы категорически не хотят их брать. Да я, честно говоря, тоже не забираю такую мелочь, если дают на сдачу. Но то, что убирают пять и 25 копеек, для меня странно, ведь на многих ценниках в магазинах фигурируют такие, например, суммы как 1 грн 45 копеек или 15 гривен 75 копеек. Как насобирать эти 75 копеек без пятачков и четвертаков?

Пенсионерка Ольга Павловна тоже озаботилась вопросом: что делать, если у покупателя или продавца нет монет мелкого номинала, а в чеке значится сумма, внести которую без них нереально?

В Нацбанке поясняют: в этом случае сумма в чеке будет округляться.

— Если сумма заканчивается от одной до четырех копеек, то она будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы и заканчиваться на ноль копеек. Если же сумма заканчивается на пять–девять копеек, то округляется в сторону увеличения до суммы, которая заканчивается на ноль копеек, — внесли ясность в НБУ.

Например, если вы покупаете четвертушку хлеба стоимостью 3,14 грн, сумма покупки будет округлена до 3,10 грн. Аналогично – бутылка минералки стоимостью 8,14 гривен обойдется покупателю в 8,10 грн. А вот цена за литр молока, скажем, 17,69 грн будет округляться до 17,70 грн, половинка батона стоимостью 4,36 грн – до 4,40 грн, за коробочку спичек по цене 39 копеек придется заплатить 40 копеек, за пачку соли по 6,59 грн — 6,60 грн. При этом пачка сливочного масла стоимостью 32,20 грн округлению не подлежит. Если вы покупаете все эти товары вместе, то общая сумма составит 72,61 гривны и будет округлена 72,60.

— Если у покупателя найдутся мелкие монеты – он может ими рассчитываться, а продавец – соответственно при наличии таких монет – будет давать сдачу, — уточняют в Нацбанке. — При безналичных расчетах округление сумм не осуществляется.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, решение Нацбанка вполне оправданно, поскольку обусловлено высокой инфляцией, которая произошла в нашей стране в последние годы. По его словам, с начала 2014 года она составила 92%, и с каждым годом мелочь использовалась все меньше и меньше.

— Как говорит учительница украинского языка, с которой я сейчас занимаюсь, есть два пути развития языка. С одной стороны, существуют правила, которым нужно следовать. А с другой – правила зачастую подстраиваются под то, как люди фактически говорят или пишут. Здесь та же ситуация – если мы с вами фактически не используем мелочь, то государство хочет от нее избавиться, — говорит он.

По словам Алексея Дорошенко, основными потребителями мелких монет являются торговая сеть, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, почта и рынки. По его мнению, отказ от мелочи никоим образом, помимо округления, на ценах не отразится.

— На рынках мелочь не используется – там цены уже давно округлились до гривен. А в магазинах все больше покупателей рассчитываются банковскими картами, — поясняет он. — Одна из торговых сетей давно уже предложила своим покупателям отказаться от мелочи. Но не посредством того, что указывают на ценниках суммы, заканчивающиеся на нули, а путем зачисления, допустим, 33 копеек сдачи на бонусную карту магазина. В результате у покупателя накапливается определенная сумма, которой он может воспользоваться, чтобы расплатиться за товар. Поэтому монеты являются больше традицией, нежели необходимым средством расчета.

Кроме того, нужно принимать во внимание и неоправданные затраты государства на изготовление мелочи.

— По последним данным, затраты на печать мелких монет достигают 90 миллионов в год! Это цифра, которая действительно заставляет задуматься, — считает Алексей Дорошенко. — Деньги нужно считать. Если НБУ сэкономит на отказе от мелких монет несколько десятков миллионов гривен в год — в стране наверняка найдут им более подходящее применение.
По 700 граммов монет — на каждого
По данным НБУ, на сегодняшний день в обороте находится 12,9 млрд штук монет, из них однокопеечных  – 2,4 млрд штук, двухкопеечных – 1,4 млрд, пятикопеечных  – 1,9 млрд, десятикопеечных – 3,8 млрд, 25-копеечных – 1,7 млрд, 50-копеечных – 1,2 млрд и одногривенных – 0,5 млрд.
— По подсчетам Нацбанка, на каждого украинца приходится 700 граммов монет, — добавляет Алексей Дорошенко. – Так что каждый из нас, по идее, должен носить целую сумку с мелочью. Но сколько монет на самом деле у вас в кошельке?

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