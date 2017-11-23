Как скажется на ценах отказ от мелких монет

По 700 граммов монет — на каждого

По данным НБУ, на сегодняшний день в обороте находится 12,9 млрд штук монет, из них однокопеечных – 2,4 млрд штук, двухкопеечных – 1,4 млрд, пятикопеечных – 1,9 млрд, десятикопеечных – 3,8 млрд, 25-копеечных – 1,7 млрд, 50-копеечных – 1,2 млрд и одногривенных – 0,5 млрд.

— По подсчетам Нацбанка, на каждого украинца приходится 700 граммов монет, — добавляет Алексей Дорошенко. – Так что каждый из нас, по идее, должен носить целую сумку с мелочью. Но сколько монет на самом деле у вас в кошельке?

— Монеты от одной до пяти копеек фактически прекратили играть роль в расчетах населения за товары и услуги. В то же время затраты на их изготовление превышают номинальную стоимость. Вместе с тем, мелочь практически не возвращается в банковскую систему, — поясняют свое решение в НБУ. — А изготавливать 25-копеечные монеты не имеет смысла, поскольку при отсутствии одной, двух и пяти копеек «четвертак» не будет размениваться десятикопеечными монетами. Все эти номиналы разменных монет по-прежнему будут оставаться в обороте. Но в дальнейшем наличный оборот пополняться новыми монетами уже не будет.Поскольку решение избавиться от мелочи важно для общества, Нацбанк приглашает общественность к его обсуждению. Все возражения и предложения к проекту Постановления НБУ «Об оптимизации оборота монет мелких номиналов» принимаются до 18 декабря этого года по адресу: 04070, г. Киев, пл. Контрактовая, 2а или по электронной почте –Между тем харьковчане уже активно обсуждают новость на улицах, в транспорте и магазинах.— Как по мне, правильно, что мелочь изымают, — говорит харьковчанин Константин. – Если в супермаркетах и аптеках однокопеечную и двухкопеечную монеты еще принимают, то в маленьких магазинчиках, киосках и на рынках продавцы категорически не хотят их брать. Да я, честно говоря, тоже не забираю такую мелочь, если дают на сдачу. Но то, что убирают пять и 25 копеек, для меня странно, ведь на многих ценниках в магазинах фигурируют такие, например, суммы как 1 грн 45 копеек или 15 гривен 75 копеек. Как насобирать эти 75 копеек без пятачков и четвертаков?Пенсионерка Ольга Павловна тоже озаботилась вопросом: что делать, если у покупателя или продавца нет монет мелкого номинала, а в чеке значится сумма, внести которую без них нереально?В Нацбанке поясняют: в этом случае сумма в чеке будет округляться.— Если сумма заканчивается от одной до четырех копеек, то она будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы и заканчиваться на ноль копеек. Если же сумма заканчивается на пять–девять копеек, то округляется в сторону увеличения до суммы, которая заканчивается на ноль копеек, — внесли ясность в НБУ.Например, если вы покупаете четвертушку хлеба стоимостью 3,14 грн, сумма покупки будет округлена до 3,10 грн. Аналогично – бутылка минералки стоимостью 8,14 гривен обойдется покупателю в 8,10 грн. А вот цена за литр молока, скажем, 17,69 грн будет округляться до 17,70 грн, половинка батона стоимостью 4,36 грн – до 4,40 грн, за коробочку спичек по цене 39 копеек придется заплатить 40 копеек, за пачку соли по 6,59 грн — 6,60 грн. При этом пачка сливочного масла стоимостью 32,20 грн округлению не подлежит. Если вы покупаете все эти товары вместе, то общая сумма составит 72,61 гривны и будет округлена 72,60.— Если у покупателя найдутся мелкие монеты – он может ими рассчитываться, а продавец – соответственно при наличии таких монет – будет давать сдачу, — уточняют в Нацбанке. — При безналичных расчетах округление сумм не осуществляется.По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, решение Нацбанка вполне оправданно, поскольку обусловлено высокой инфляцией, которая произошла в нашей стране в последние годы. По его словам, с начала 2014 года она составила 92%, и с каждым годом мелочь использовалась все меньше и меньше.— Как говорит учительница украинского языка, с которой я сейчас занимаюсь, есть два пути развития языка. С одной стороны, существуют правила, которым нужно следовать. А с другой – правила зачастую подстраиваются под то, как люди фактически говорят или пишут. Здесь та же ситуация – если мы с вами фактически не используем мелочь, то государство хочет от нее избавиться, — говорит он.По словам Алексея Дорошенко, основными потребителями мелких монет являются торговая сеть, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, почта и рынки. По его мнению, отказ от мелочи никоим образом, помимо округления, на ценах не отразится.— На рынках мелочь не используется – там цены уже давно округлились до гривен. А в магазинах все больше покупателей рассчитываются банковскими картами, — поясняет он. — Одна из торговых сетей давно уже предложила своим покупателям отказаться от мелочи. Но не посредством того, что указывают на ценниках суммы, заканчивающиеся на нули, а путем зачисления, допустим, 33 копеек сдачи на бонусную карту магазина. В результате у покупателя накапливается определенная сумма, которой он может воспользоваться, чтобы расплатиться за товар. Поэтому монеты являются больше традицией, нежели необходимым средством расчета.Кроме того, нужно принимать во внимание и неоправданные затраты государства на изготовление мелочи.— По последним данным, затраты на печать мелких монет достигают 90 миллионов в год! Это цифра, которая действительно заставляет задуматься, — считает Алексей Дорошенко. — Деньги нужно считать. Если НБУ сэкономит на отказе от мелких монет несколько десятков миллионов гривен в год — в стране наверняка найдут им более подходящее применение.