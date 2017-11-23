Как отказаться от централизованного отопления в Харькове

Как не платить за холодную воду из горячего крана? Кто должен заключать договор с поставщиком коммунальной услуги? Придется ли платить штраф за просрочку платежа?
Новый закон о ЖКХ внесет в жизнь харьковчан массу новаций в сфере жилищно-коммунальных услуг. Все они вступают в силу с 1 января 2019 года. Остановимся на некоторых из них.
У ЖЭКов может быть вторая жизнь
По словам эксперта в сфере ЖКХ Евгения Лисичкина, новый закон убирает монополию ЖЭКов.
— На рынке коммунальных услуг предусмотрено только три типа игроков: потребители, то есть жильцы квартир, управители и исполнители коммунальных услуг, — рассказывает он. – Поставщики услуг – это компании, которые поставляют тепло, воду, электричество, газ, то есть «ХТС», «Харьковводоканал», «Харьковгоргаз», «Харьковоблэнерго» и т. д.
Управителем многоквартирного дома может быть как юридическая компания (которую выбирают сами жильцы либо назначенная местной властью на основе конкурса), так и один человек (ФЛП). Управитель предоставляет услуги по управлению домом на основании договора с сособственниками здания. Его основная задача — обеспечить надлежащие условия проживания жильцов. Кстати, управителями могут стать и нынешние ЖЭКи.
— С принятием нового закона о ЖКХ повышается ответственность каждого жильца, — отмечает Евгений Личискин. – В частности, капитальный ремонт внутридомовых систем – водоснабжения, электро -, газо -, теплоснабжения — теперь ложится на плечи жильцов. И основной задачей управителя будет, помимо абонплаты за содержание дома и придомовой территории, следить за тем, чтобы пополнялся специально открытый банковский счет дома. То есть у каждого дома будет открыт счет, на который будут капать деньги жильцов — как взнос за «ухаживание» за домом и придомовой территорией. И управитель будет перераспределять средства на капитальный ремонт внутридомовых сетей.
Пока закон не вступит в силу, по словам эксперта, такой ремонт – обязанность ЖЭКа, несмотря на то, что жильцы дома уже являются сособственниками всего имущества и помещений.
— А с 1 января 2019-го это не будет оплачиваться ни городом, ни государством – все ложится на плечи жильцов, — говорит специалист.
Без договора — никуда
Пользоваться коммунальными благами украинцы должны на основе договоров потребителей с поставщиками коммунальных услуг. Существующие так называемые публичные договоры о предоставлении коммунальных услуг, по словам Евгения Лисичкина, будут действовать только в течение года со дня вступления в силу нового закона.
— Коммунальщикам и потребителям стоит подготовиться к тяжелой кампании по подписанию новых договоров. Без их заключения услуга не будет считаться коммунальной, поэтому действие закона на нее распространяться не будет, — говорит он.
Предусмотрено несколько вариантов договоров меду потребителем и поставщиком услуги.
— Договор может быть индивидуальным и заключаться между исполнителем услуги и каждым потребителем. В этом случае исполнитель отвечает за качество коммунальной услуги на входе в квартиру и обслуживает внутренние системы дома, — разъясняет Евгений Личискин. — Потребителю придется платить не только за саму услугу (кубометр воды или газа), но и оплачивать монополисту обслуживание внутридомовой сети, а также платить за то, что он обслуживает вас как потребителя в доме: распределяет показания внутридомовых счетчиков между квартирами, сдает на поверку квартирные счетчики и т.д. Все это войдет в плату за абонентское обслуживание, которая законом вводится только для индивидуальных договоров, остальные варианты отношений с монополистом абонентской платы не предусматривают.
Договор может быть и коллективным, то есть заключаться управляющим от имени и по поручению совладельцев.
— В этом случае исполнитель отвечает за качество услуги на входе в дом и не обслуживает внутренние системы, — уточняет Евгений Лисичкин. — Предусмотрен и коллективный потребитель – это может быть юридическое лицо, которое объединяет потребителей, то есть ОСМД.
Установить индивидуальное отопление реально?
Новый закон дает право жильцам отказаться от централизованного отопления.
— Потребитель по закону может отключаться от системы централизованного отопления и поставок горячей воды. В многоквартирном доме такое право имеет только коллективный потребитель, то есть всем домом с согласия всех жильцов, — говорит Евгений Лисичкин. – Законом предусмотрено, что в тех домах, где уже половина квартир или нежилых помещений имеют автономное отопление, жильцы за свой счет могут отключаться от центральной трубы и устанавливать себе автономное отопление и подачу горячей воды. О расторжении договора необходимо предупредить исполнителя услуг за два месяца. В законе не прописано, что делать людям, у которых не набралось 50% перешедших на автономию.
Субсидия будет монетизирована
За несвоевренную оплату коммунальных услуг с 2019 года законом предусмотрен штаф, то есть пеня.
— Сумма ее чисто символическая – всего одна сотая суммы долга за каждый день просрочки. Условно в год больше 3,6% пеня не набегает. Но при этом она не может превышать 100% долга, — говорит Евгений Личискин. — Если человеку не вовремя выплачивается на работе зарплата и не своевременно предоставляется субсидия – пеня не насчитывается. Но насколько не вовремя и как это будет работать конкретно – пока в законе не говорится. Скорее всего, будут подзаконные акты, которые еще не приняты.
Кстати, имеется в виду вовсе не та субсидия, которую украинцы получают сегодня.
— Закон предусматривает монетизацию субсидии на предоставление жилищно-коммунальных услуг. То есть потребитель, которому назначена субсидия, будет получать реальные деньги на оплату ЖКУ, а не скидки за услугу, как происходит сегодня, — рассказывает Евгений Лисичкин. – Это позволит совладельцам жилых домов получать реальные дополнительные средства в семейный бюджет. И это должно простимулировать их экономить энергоресурсы, проводить в своих домах энергоэффективные мероприятия.
Как не платить за холодную воду из горячего крана?
Но не только поставщик услуги теперь сможет наказать потребителя, но и сам жилец получает возможность отыграться на монополисте, если тот надумает предоставить ему некачественную услугу или не в полном объеме.
Закон предусматривает, что за услугу можно платить полцены, если она оказана некачественно. Не получил услугу — не плати вообще. Но реально ли это будет осуществить на практике? По словам Евгения Лисичкина, такая норма есть и в действующем на сегодняшний день законодательстве, но воспользоваться ею потребителю практически нереально.
– В новом законе – примерно то же самое. И меня смущает, что, скорее всего, справедливости никто из потребителей не добьется, — считает Евгений Лисичкин. — При получении некачественной услуги потребитель составляет акт-претензию, который должен быть подписан исполнителем услуг и управителем. Причем поставщик услуги обязан явиться в течение двух суток после обращения потребителя. Если не явится – оплата за услугу не начисляется. Но есть опасность, что приходить представители компании, скорее всего, будут, но не факт, что подпишут акт-претензию – это право исполнителя услуги. Если исполнитель услуги не подписывает акт-претензию, то ее должны помимо самого потребителя завизировать еще двое соседей. Затем документ отправляется исполнителю услуг рекомендованным письмом. После этого в течение пяти рабочих дней исполнитель услуги сам (!) решает: обоснована претензия или нет. Формально тут уже просматривается конфликт интересов: естественно, никто из монополистов – поставщиков услуг — не признает, что услуга предоставлена не полностью или некачественно. Если исполнитель услуги в течение пяти рабочих дней откажет, посчитав, что акт-претензия необоснованна, придется подавать в суд. Начнутся длительные судебные тяжбы. Не думаю, что наши люди будут пользоваться этим правом направо и налево.
Убедить поставщика услуги в правомерности претензий потребителя может разве что замер проб, который покажет отклонение от нормы (кстати, прописанной в договоре) температуры горячей воды, или тепла, или качества газа и т.д.
— Однако проводить замеры потребителю придется за свои деньги, — поясняет Евгений Лисичкин. — При этом должен присутствовать управитель. Но возможны варианты, когда управитель просто не будет являться на такие мероприятия – например, в ситуации, если управляющей компанией станут нынешние ЖЭКи. Не случайно же в 2016 году в Харькове было создано девять соответствующих коммунальных предприятий по девяти районам города. Против поставщиков услуг – коммунальных предприятий они не пойдут. Таким образом, есть опасность, что людям будут назначать управителей, которые будут преследовать одни и те же интересы вместе с монополистами – поставщиками услуг. То есть с одной стороны, закон вроде бы направлен в помощь потребителю, а с другой – некоторые его нормы выполнить будет практически нереально. Да еще и с учетом коммунального хозяйства и взаимоотношений, которые сложились в этой сфере в нашем городе.
Между тем министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что в министерстве планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет реагировать на обращения жильцов домов, где услуга предоставляется некачественно. Но когда она начнет работать, пока непонятно.
Также новый закон позволяет не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме теплоснабжения), если потребитель не жил в квартире более 30 календарных дней.
— Правда, отсутствие в квартире тоже придется доказать, — уточняет Евгений Лисичкин. – И механизм пока не разработан.
Как изменится тариф на вывоз мусора?
Закон предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Речь идет о бумаге, всевозможной таре, предметах из дерева, металла, кожи, стекла, пластмассы и других материалов. Кабинет министров будет иметь право устанавливать только « порядок формирования тарифов на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами». А конкретные тарифы будут устанавливать компании, которые после местного конкурса получат право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.
— То есть теперь у потребителя появляется шанс заказывать эту услугу у других компаний – если, конечно, он их найдет – и напрямую заключать договор, — объясняет Евгений Лисичкин. – Но для Харькова это в общем-то не новация – плата за мусор и так не входит в квартплату, а компания, которая занимается его вывозом, выбирается на основании конкурса.
Кстати, с 1 января украинцев заставят сортировать мусор. Такую норму предусматривает Закон Украины «Об отходах». За нарушение грозит штраф до 64 тысяч гривен.