Как отказаться от централизованного отопления в Харькове 23 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Как не платить за холодную воду из горячего крана? Кто должен заключать договор с поставщиком коммунальной услуги? Придется ли платить штраф за просрочку платежа?