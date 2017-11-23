Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шишковская, 10 (п. №3), пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23.11.17 г.

Московский район: ул. Дружбы Народов, 23-6 до 13:00 23.11.17 г., ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк) до 20:00 23.11.17 г.

Новобаварский район: пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 23.11.17 г., Григоровское шоссе  (Комсомольское), 51 (п. №1, стояк), пер. Титаренковский, 1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.11.17 г.

Основянский район: пер. Армянский, 1/3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 23.11.17 г., пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), 70 (п. №3, стояк), ул. Коломенская, 25 (п. №3) до 20:00 23.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 24.11.17 г.

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