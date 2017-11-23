Кабмин определил критерии предоставления вузам статуса национальных 23 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине национальные высшие учебные заведения должны отвечать четко определенным критериям и подтверждать его каждые семь лет.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, передает пресс-служба Министерства образования и науки.



"Сегодня статус национальных имеют 115 украинских вузов из 208. Принятым постановлением мы определяем четкие, современные критерии предоставления этого статуса, его подтверждение или лишения независимо от формы собственности. Напомню, что это является одним из требований закона "О высшем образовании", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.



Так, теперь национальный вузы, должны будут подтвердить статус по графику, установленному постановлением. Также документом утверждены порядок и критерии предоставления статуса, его подтверждение или лишения. В дальнейшем подтверждать статус нужно будет каждые семь лет.



Решение о подтверждении статуса или предложение по его лишения будет предоставлять Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на основе мониторингового дела, в частности оно будет включать информацию, представленную самым заведением, а также результаты ее общественного обсуждения, которое будет проводиться в течение 2-х месяцев.



Те вузы, которые не имеют статус национальных, могут подавать заявление для его получения на конкурсной основе.



Конкурс объявлять Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования до 31 января каждого года с определением количества вакантных статусов на этот год.