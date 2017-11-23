Польша с 2018 года меняет правила трудоустройства иностранцев 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Начиная с января следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.

Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, заменят платными разрешениями на сезонные работы, передает Польское радио.



По словам директора Уездного управления труда Груеци Мажанны Скочек, процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая.



«Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап – иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другом, чем сезонные работы».



В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.



Иностранцы, которые имеют биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы.



Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.