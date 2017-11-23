Когда пересмотрят пенсии тем, у кого большой стаж 23 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Говорят, что вроде как должны пересмотреть пенсии людям с большим трудовым стажем. Хотелось бы знать, когда это произойдет?

Лидия Степановна

По крайней мере, в правительстве это обещают, правда, точную дату, когда это может произойти, не называют.



— В Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты, — сообщил министр социальной политики Андрей Рева. — Это люди, которые всю жизнь тяжело трудились в колхозах за трудодни, те, кто работал санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более.



По его словам, сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии.



— Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении, – пообещал министр.



Напомним, 30 октября президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий. Ранее Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.