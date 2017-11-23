Советы от ВХ

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Когда пересмотрят пенсии тем, у кого большой стаж

Когда пересмотрят пенсии тем, у кого большой стаж
Говорят, что вроде как должны пересмотреть пенсии людям с большим трудовым стажем. Хотелось бы знать, когда это произойдет?
Лидия Степановна
По крайней мере, в правительстве это обещают, правда, точную дату, когда это может произойти, не называют.

— В Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты, — сообщил министр социальной политики Андрей Рева. — Это люди, которые всю жизнь тяжело трудились в колхозах за трудодни, те, кто работал санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более.

По его словам, сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии.

— Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении, – пообещал министр.

Напомним, 30 октября президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий. Ранее Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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