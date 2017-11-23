Из-за событий в Луганске пограничники усилили контроль на линии разграничения в зоне АТО 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Из-за обострения ситуации на подконтрольных боевикам частях Донецкой и Луганской областей пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения.

"Чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры на всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 тысяч граждан. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Кроме того, сообщается, что пограничные наряды большое внимание уделяют контрольным и режимным мероприятиям.



"В готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнено взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами", - подчеркнули в ГПСУ.