В Украине усилят контроль за оборотом горючего

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров – счетчиков, которые должны использовать предприятия, осуществляющие производство и оборот горючего.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, во исполнение норм Налогового кодекса с 1 январе 2018 года предприятия, осуществляющие производство и оборот топлива, должны быть оборудованы расходометрами и уровнемерами.
Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров - счетчиков уровня топлива в резервуаре, а также порядок передачи учетных данных с них электронными средствами связи контролирующим органам.
Согласно постановлению, ведение реестра осуществляет Государственная фискальная служба (ГФС), предприятия ежедневно отправляют ГФС электронные документы с указанием объема оборота горючего, в реестре содержится информация о распорядителях акцизных складов, расходомерах и уровнемерах.
В Минфине отметили, что указанная мера позволит сократить объемы теневого оборота горючего и обеспечит справедливые условия для всех игроков на рынке.