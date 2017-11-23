В Украине усилят контроль за оборотом горючего 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров – счетчиков, которые должны использовать предприятия, осуществляющие производство и оборот горючего.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, во исполнение норм Налогового кодекса с 1 январе 2018 года предприятия, осуществляющие производство и оборот топлива, должны быть оборудованы расходометрами и уровнемерами.



Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров - счетчиков уровня топлива в резервуаре, а также порядок передачи учетных данных с них электронными средствами связи контролирующим органам.



Согласно постановлению, ведение реестра осуществляет Государственная фискальная служба (ГФС), предприятия ежедневно отправляют ГФС электронные документы с указанием объема оборота горючего, в реестре содержится информация о распорядителях акцизных складов, расходомерах и уровнемерах.



В Минфине отметили, что указанная мера позволит сократить объемы теневого оборота горючего и обеспечит справедливые условия для всех игроков на рынке.