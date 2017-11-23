Экономика

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В Украине усилят контроль за оборотом горючего

В Украине усилят контроль за оборотом горючего
Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров – счетчиков, которые должны использовать предприятия, осуществляющие производство и оборот горючего.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, во исполнение норм Налогового кодекса с 1 январе 2018 года предприятия, осуществляющие производство и оборот топлива, должны быть оборудованы расходометрами и уровнемерами.

Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров и уровнемеров - счетчиков уровня топлива в резервуаре, а также порядок передачи учетных данных с них электронными средствами связи контролирующим органам.

Согласно постановлению, ведение реестра осуществляет Государственная фискальная служба (ГФС), предприятия ежедневно отправляют ГФС электронные документы с указанием объема оборота горючего, в реестре содержится информация о распорядителях акцизных складов, расходомерах и уровнемерах.

В Минфине отметили, что указанная мера позволит сократить объемы теневого оборота горючего и обеспечит справедливые условия для всех игроков на рынке.

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