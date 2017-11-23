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Харьковчанки сдались на милость одесситок

Харьковчанки сдались на милость одесситок
В матче чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд Суперлиги харьковский БК «ХАИ» в упорной борьбе уступил одному из лидеров – местной команде «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака» со счетом 59:67.
Хозяйки площадки после первого периода ушли в отрыв на семь очков – 20:13. Во второй четверти подопечные Элеоноры Чек выровняли игру, и разрыв в семь очков оставался на табло и к большому перерыву – 38:31. В третьем периоде преимущество имели гости, которые к его окончанию сократили отставание всего до двух очков – 47:45. Однако в заключительной четверти одесситки снова взяли бразды правления в свои руки и довели матч до победы – 67:59.

Самым полезным игроком матча стала Юлия Мусиенко, которая принесла «Интерхиму» 23 очка и сделала семь подборов мяча под щитами. В составе БК «ХАИ» Александра Чек набрала 17 очков и сделала девять подборов.

С 12 очками после восьми игр харьковчанки занимают в турнирной таблице седьмое место. 3 декабря в своем вузовском спортзале БК «ХАИ» примет лидера – столичный «Киев-баскет», набравший в десяти встречах максимальные 20 очков.

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