Политика

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На Донбасс прибыл очередной российский гумконвой

На Донбасс прибыл очередной российский гумконвой
Колонна грузовиков 71-го российского "гуманитарного конвоя" заехала на территорию Донбасса.
Как сообщается на сайте российского МЧС, автомобили везут более 500 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки.

Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Напомним, Россия направляет колонны с гуманитарной помощью с августа 2014 года. За это время в Украину заехали около 5 тыс. грузовиков. Периодичность сначала составляла два-три раза в месяц, однако с 2016 года снизилась до одного раза в месяц. Все "гумконвои" пересекли границу Украины незаконно.

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