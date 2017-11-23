Facebook позволит пользователям узнать, читали ли они посты «фабрики троллей» 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Социальная сеть Facebook рассказала о создании новой функции, которая позволит пользователям проверить, читали ли они посты, созданные петербургским "Агентством интернет-исследований", также известным как "фабрика троллей".

Как говорится в сообщении соцсети, функция появится в разделе "Справочный центр" (Help center). Там будет показано, на какие из связанных с "фабрикой троллей" страницы в Facebook и в Instagram пользователи подписывались или каким из них ставили лайки. Период выдачи информации будет ограничен январем 2015 года по август 2017 года.



"Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью Facebook перед и после выборов в США 2016 года", - заявили в компании.



Предполагается, что новая функция появится до конца этого года.



В начале сентября компания Facebook заявила, что во время предвыборной кампании в США зарегистрированные в России страницы купили более 3000 объявлений, "сеющих противоречия в обществе". Подробности объявлений не раскрывались, однако сообщалось, что в них поднимались вопросы, связанные с легализацией оружия, миграционными проблемами и ЛГБТ-сообществом. Позднее ужесточила правила размещения политической рекламы в соцсети.



Кроме того, позже стало известно, что "фабрика троллей" организовала в США около 40 митингов и протестных акций в 2016-2017 годах. По данным издания, ежемесячно "фабрика" тратила около 200 тыс. рублей на оплату работы местных организаторов акций, перелеты, расходы на полиграфию и технику. На продвижение в соцсетях уходило около 260 тыс. рублей каждый месяц.



Также "фабрику" использовали для разжигания в стране расовых конфликтов и политических волнений. Привлечение активистов осуществлялось при поддержке онлайн-групп движений BlackMattersUS и BlackFist. Их целью было "поощрить активистов к организации протестных акций, занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов".



"Фабрику троллей" связывают со структурами российского миллиардера Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина".