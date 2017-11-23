Общество

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В Харькове значительно снизилась смертность среди новорожденных

В Харькове значительно снизилась смертность среди новорожденных
Выездное заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета состоялось в городском перинатальном центре.
Члены комиссии ознакомились с работой неонатологического корпуса, в частности, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных, информирует пресс-служба горсовета.

Как сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Солошенко, в год там проходят лечение более 500 младенцев, из которых более половины – недоношенные, а около 40 – имеют массу тела менее 1 кг.

– У нас – лучшие показатели лечения таких детей и современнейшее оборудование в Украине. Мы проводим операции у новорожденных с патологией сердечно-сосудистой системы, например, закрытие открытого артериального протока. Не очень много городов в Украине, где делают подобные операции. Наши кардиохирурги с этим справляются, но если есть необходимость, то операции проводят нейрохирурги. Также в случае диагноза «ретинопатия» проводится лазерная коррекция сетчатки глаза у недоношенных, чтобы они не ослепли, – рассказал Игорь Солошенко.

Отметим, что в этом году в перинатальном центре было открыто новое реанимационное отделение для оказания помощи преждевременно рожденным детям, в том числе с экстремально низким весом от 500 граммов. На оснащение современным оборудованием из городского бюджета было выделено только в 2017 году более 20 млн грн. В частности, за эти средства были установлены открытые реанимационные системы и неонатальные инкубаторы для интенсивной терапии, которые создают комфортные условия для развития новорожденных. Также в отделении работает итальянский рентгенологический аппарат с цифровым преобразователем, который дает высокое качество изображения, при этом на 60% минимизируя дозу облучения по сравнению с другими аппаратами.

Как отметил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, благодаря внедрению таких инновационных технологий в Харькове удалось уменьшить смертность среди новорожденных.

– Уровень смертности по Харькову на сегодня составляет три случая на тысячу новорожденных, как в развитых европейских странах – Швеции, Финляндии, Германии. В 1993 году из тысячи рожденных детей у нас умирали 23-24 младенца. То есть, наблюдается положительная динамика. Такая статистика говорит о том, что, внедряя новейшие технологии в Харькове, мы достигли серьезных результатов по спасению жизней новорожденных, – отметил Юрий Сороколат.

Кроме того, в течение последних двух лет в городе не было случаев материнской смертности.

– Раньше роженицы умирали в основном от кровотечения. Но Харьков – первый город, который стал приобретать за счет местного бюджета дорогостоящие препараты, останавливающие кровь.  Только благодаря им мы недавно спасли женщину. И когда мы встречались с коллегами из других городов, то они удивлялись, что эти препараты у нас приобретаются за счет средств города, – сообщила главный врач перинатального центра Светлана Коровай.

Для перинатального центра необходимо также приобрести аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых и новорожденных.

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