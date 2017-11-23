В Харькове значительно снизилась смертность среди новорожденных 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Выездное заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета состоялось в городском перинатальном центре.