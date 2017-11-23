«Укртелеком» решил отказаться от телеграмм 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Компания "Укртелеком" приняла решение с 1 марта 2018 года прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей.