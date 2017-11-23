Экономика

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«Укртелеком» решил отказаться от телеграмм

«Укртелеком» решил отказаться от телеграмм
Компания "Укртелеком" приняла решение с 1 марта 2018 года прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей.
"Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий", - говорится в объявлении компании в газете "Урядовий кур'єр".

Как поясняет компания, такое решение принято в связи с существенным сокращением числа отправляемых телеграмм, что связано с развитием электронных каналов коммуникации и распространением использования цифровой подписи. Еще одной причиной отказа от этой услуги является устаревшее оборудование и отсутствие его поддержки со стороны производителей, указал оператор.

В пресс-службе "Укртелекома" агентству "Интерфакс-Украина" добавили, что услуга передачи телеграмм быстро теряет свою популярность и ее предоставление является убыточным для компании. В частности, если в 2015 году было отправлено около 350 тыс. телеграмм, то годом позже - 100 тыс., а сейчас - только около 10 тыс. в квартал.

"Соответственно, доходы от услуги ежегодно вдвое снижаются, и они в несколько раз меньше расходов компании на содержание телеграфа. Телеграфные услуги уже давно являются убыточными для Укртелекома - это десятки миллионов гривен в год", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании уточнили, что поскольку подавляющее большинство телеграмм отправляется в рабочие дни, то с декабря 2017 года в течение трех месяцев меняется график их приема и доставки: понедельник-суббота, с 8:00 до 19:00, тогда как воскресенье и праздничные дни будут выходными.

"Надеемся на понимание тех немногих пользователей услуги и уверены, что в случае необходимости они выберут для себя другой похожий и современный канал коммуникации, например, предложения "Укрпочты", - отметили в "Укртелекоме".

Напомним, "Укртелеком" до 2011 года был в государственной собственности. Сейчас он принадлежит Ринату Ахметову. В октябре суд первой инстанция постановил вернуть "Укртелеком" государству, но решение не вступило в силу из-за подачи апелляции.

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