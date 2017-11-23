Где еще в Харькове откроются «прозрачные офисы» 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сейчас в Харькове «прозрачные офисы» работают только в двух районах города. Намерены ли открывать такие центры в других районах?

Инна Сергеевна

Действительно, на сегодняшний день в Харькове работают два центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» - в Шевченковском и Киевском районах.



— Там предоставляется более 200 административных услуг, 66 услуг социального характера и 17 - пенсионного. Работа офисов полностью автоматизирована, благодаря чему время получения услуг посетителями занимает не более 15 минут, — уверяет директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова. — Помещения центров оборудованы в соответствии с потребностями посетителей с инвалидностью, в частности, системами видео- и звукового оповещения. Кроме того, в сентябре этого года в Харькове был открыт Региональный центр услуг, в котором предоставляется около 400 административных и социальных услуг. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины.

По ее словам, еще два новых центра социальных услуг «Прозрачный офис» будут открыты в 2018 году.



— Офис для жителей Новобаварского и Холодногорского районов будет открыт на ул. Благовещенской, 25, где на данный момент проводится реконструкция здания, а для жителей Основянского и Слободского районов - на ул. Плехановской, 42, где также начаты подготовительные работы, — сообщила Лариса Болгова.



В дальнейшем, по ее словам, современные «прозрачные офисы» планируется открыть во всех районах Харькова.