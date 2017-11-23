Как защитить ребенка от аллергии 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Ученые из Boston Children´s Hospital в США, провели изыскание и выяснили, что грудное молоко защищает малышей от пищевых аллергий, особенно если женщины употребляют яйца, арахис и морепродукты во время беременности.

Регулярно употребляющие яйца, арахис и различные морепродукты вроде моллюсков во время беременности женщины защищают своих малышей от пищевых аллергий грудным молоком, как показало исследование.



В ходе экспериментов мыши, которых кормили продуктами, традиционно вызывающими сильную пищевую аллергию, впоследствии производили на свет гораздо более выносливое в этом плане потомство. Хотя многие исследования уже пришли к выводу о том, что диета во время беременности в значительной степени влияет на риск пищевых аллергий будущего малыша, американские ученые получили наиболее четкое доказательство способности грудного молока предотвращать эти аллергии.



Исследования также продемонстрировало наличие биологического механизма, который усиливает толерантность к определенным продуктам питания, что дает надежду на разработку новых методов лечения аллергии у малышей на основе очищенных антител.



«Среди врачей и ученых давно ведутся споры о том, следует ли будущим мамам употреблять аллергическую пищу во время беременности или нет, - говорят авторы нынешнего исследования. - Существуют самые разные результаты научных работ по данному вопросу, но очень тяжело экстраполировать их на человека, поскольку все подобные исследования проводятся на животных. Наш эксперимент показал, что употребление аллергенов, содержащихся в яйцах, арахисе и морепродуктах во время беременности, может обеспечить дополнительную защиту ребенка от пищевой аллергии».



Ранее женщинам традиционно рекомендовали избегать употребления высокоаллергичных продуктов питания во время беременности или грудного вскармливания.