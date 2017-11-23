Экономика

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Кабмин усовершенствовал правила аренды земли

Кабмин усовершенствовал правила аренды земли
Кабинет министров Украины внес изменения в Типовой договор аренды земли, которыми усовершенствован механизм управления в сфере использования и охраны земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв.
Как сообщает пресс-служба Минагропрода, теперь, при заключении договора аренды необходима фиксация показателей качественных характеристик почвенного покрова земельного участка на момент ее передачи в аренду.

Кроме того, предусмотрено обязательство арендатора по возмещению арендодателю - собственнику земельного участка убытков в случае ухудшения качества почвенного покрова арендованного земельного участка или приведения ее в непригодное для использования по целевому назначению состояние.

Также установлены сроки выплаты арендной платы за пользование земельным участком и усилена ответственность в случае ее несвоевременной выплаты (штраф, пеня).

Предполагается, что изменения будут способствовать защите интересов арендодателей - владельцев земельных участков, а также увеличению поступлений в местные бюджеты.

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