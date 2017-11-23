В Харькове осужден убийца таксиста 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 33-летнего уроженца Запорожской области в совершении разбойного нападения, умышленном убийстве из корыстных побуждений и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Суд назначил неоднократно судимому ранее гражданину наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Убийство произошло 9 октября 2015 года. Накануне осужденный всю ночь играл в азартные игры. Около 6:00 утра возле станции метро «Пушкинская» он увидел такси и договорился с таксистом о поездке в район Баварии.



На улице Чехова пассажир попросил остановить авто. Достал пистолет ПМ, приставил его к голове таксиста и выстрелил. 44-летний водитель скончался на месте. Убийца обыскал свою жертву и автомобиль. Его добычей стали 400 грн, мобильный телефон и кольцо убитого, а также навигатор из машины.



В ходе расследования убийства выяснилось, что у мужчины есть целый арсенал. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили патроны, гранаты и взрыватели.



В суде прокуратура доказала корыстный мотив преступления и его умышленность. После убийства обвиняемый пытался продать кольцо и телефон. Сам же осужденный признал вину лишь частично и пытался убедить суд в том, что убийство произошло случайно.



Прокурор в ходе судебных прений требовал наказания в виде 15 лет лишения свободы. В связи с мягкостью приговора прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием назначить для мужчины более суровое наказание. К моменту вступления приговора в законную силу злоумышленник находится под стражей.