В Харькове откроется выставка археологических находок 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В музее Харьковского национального университета им.Каразина откроется выставка археологических находок 2017 года.

24 ноября в рамках научной конференции состоится презентация «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований 2017 года».



Конференция состоится в Музее археологии ХНУ им. В.Н.Каразина. Ее целью является информирование научной общественности об исследованиях этого года, направленных на изучение памятников археологии, и содействие охране культурно-исторического наследия, а также популяризация знаний по археологии, истории, краеведению.



В работе конференции-презентации примут участие ученые, представляющие все научно-исследовательские центры Харькова, занимающиеся вопросами изучения и охраны археологических памятников как на территории Слобожанщины, так и соседних областей. Тематика докладов охватывает проблемы, связанные с исследованием археологических памятников от палеолита до позднего средневековья.