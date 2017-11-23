Харьков

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В Харькове откроется выставка археологических находок

В Харькове откроется выставка археологических находок
В музее Харьковского национального университета им.Каразина откроется выставка археологических находок 2017 года.
24 ноября в рамках научной конференции состоится презентация «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований 2017 года».

Конференция состоится в Музее археологии ХНУ им. В.Н.Каразина. Ее целью является информирование научной общественности об исследованиях этого года, направленных на изучение памятников археологии, и содействие охране культурно-исторического наследия, а также популяризация знаний по археологии, истории, краеведению.

В работе конференции-презентации примут участие ученые, представляющие все научно-исследовательские центры Харькова, занимающиеся вопросами изучения и охраны археологических памятников как на территории Слобожанщины, так и соседних областей. Тематика докладов охватывает проблемы, связанные с исследованием археологических памятников от палеолита до позднего средневековья.

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