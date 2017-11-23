В Харькове продолжают рубить деревья

Как сообщила заместитель начальника Шевченковского филиала КП «Харьковблагоустройство» Наталья Говор, накануне от жильцов дома №20 в Городскую информационно-диспетчерскую службу 15-62 поступила заявка о том, что упало дерево. При осмотре территории коммунальщики выявили 18 аварийных деревьев, которые сегодня снесут.
– Силами бригад озеленения мы сносим аварийные деревья, если они небольшие, обрезаем сухие ветки, дробим их. Если необходимо снести большие деревья, то привлекаем подрядные организации с вышкой, – отметила Наталья Говор.
В этом же дворе коммунальщики провели обрезку сухих веток на 30 деревьях. А всего с начала года в Шевченковском районе снесли около 700 аварийных деревьев и еще на двух тысячах обрезали сухие ветки.
В 2018 году в районе планируется посадить 250 молодых деревьев, сообщает пресс-служба горсовета
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