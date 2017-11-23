Игорь Жуков издал книгу в память об отце – журналисте «Вечернего Харькова»

В Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко состоялась презентация новой книги стихотворений популярного украинского телеведущего Игоря Жукова и его отца, известного на Слобожанщине журналиста, Леонида Жукова, работавшего в газетах Харьковщины «Красная звезда», «Вечерний Харьков», «Промінь» и ушедшего из жизни в 2014 году.

Это необычное издание – книга-аллигат, одна сторона которой всецело посвящена стихотворениям отца, Леонида Жукова, и носит название «Белая ворона с павлиньим хвостом». Вторая сторона книги – это творчество сына, Игоря Жукова, и называется «Та, чьё имя шепчет ветер». Кроме оригинальности авторских решений в оформлении, книга раскрывает новые грани таланта известных на Харьковщине журналистов, которые предстают перед читателем в различных амплуа – мечтателей и романтиков, тонких лириков и философов, патриотов и правдолюбцев…На презентации Игорь Жуков для гостей и представителей СМИ прочитал ряд стихотворений отца. А ведущий презентации Михаил Крамаренко познакомил присутствующих с поэтическим творчеством Игоря Жукова. Стихотворения двух авторов были тепло встречены аплодисментами слушателей.В книге представлены экспериментальные жанровые формы: Леонид Жуков сгруппировал свои стихотворения не в привычные читателю циклы, а в «поэтическую скирду из снопов лирических стихотворений», а Игорь Жуков – в «поэтический бриз из порывов души в лирических стихотворениях». Это не просто сборник стихотворений о любви, природе, гражданском долге, роли поэта и поэзии в прозе жизни, а дань уважения, которую Игорь Жуков воздаёт светлой памяти своего отца. С воспоминаниями о поэте на презентации выступил его одноклассник Виктор Стадник.Телеведущий, журналист, киновед, медиаменеджер, создатель интернет-телеканала «Харьков-ТВ» Игорь Жуков, знакомый зрителям с начала 90-х годов по своим телепрограммам о кино и в этом году отметивший 25-летний юбилей на ТВ, в книге предстает в совершенно другом образе. Читатель узнает незнакомого ранее Игоря Жукова – тонкого лирика и вдохновенного поэта. В каждой строке его стихотворений красной нитью проходит любовь, легким дуновеньем ветра донося ноты радости и печали… Свою книгу Игорь Жуков посвящает еще и бабушке и маме, которая умерла когда ему было всего три годика.В конце презентации Игорь Жуков подарил первым читателям книги с автографом.