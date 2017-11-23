В Харьковской области хотят построить телебашню

В Харьковской области может появиться новая телебашня.

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В состав рабочей группы входят: директор Харьковского филиала концерна РРТ Александр Дергилев, директор Северо-Восточного филиала ГП «Украинский государственный центр радиочастот» Максим Водолажский, директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, директор департамента оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов, советник Сергея Костинского Всеволод Чебодаев, уполномоченные представители Службы безопасности Украины, национальной полиции, журналисты и общественные активисты.

С соответствующим предложением выступили участники рабочей группы по решению проблемных вопросов информационной безопасности и развития информационного пространства, сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.На очередном заседании обсудили вопросы усиления информационной безопасности Харьковщины и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Представитель Национального совета в Харьковской области Евгений Маслов отметил необходимость покрытия «белых пятен» телерадиовещания в приграничных районах.Резолюцией заседания стало обращение к председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко по поводу строительства на Харьковщине новой телекоммуникационной башни. Это позволит в корне изменить ситуацию с вещанием украинских СМИ в районах области, граничащих с Российской Федерацией.