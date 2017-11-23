Харьков

  • 187
    •  / 

В Харьковской области хотят построить телебашню

В Харьковской области хотят построить телебашню
В Харьковской области может появиться новая телебашня.
С соответствующим предложением выступили участники рабочей группы по решению проблемных вопросов информационной безопасности и развития информационного пространства, сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

На очередном заседании обсудили вопросы усиления информационной безопасности Харьковщины и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Представитель Национального совета в Харьковской области Евгений Маслов отметил необходимость покрытия «белых пятен» телерадиовещания в приграничных районах.

Резолюцией заседания стало обращение к председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко по поводу строительства на Харьковщине новой телекоммуникационной башни. Это позволит в корне изменить ситуацию с вещанием украинских СМИ в районах области, граничащих с Российской Федерацией.
Справка
В состав рабочей группы входят: директор Харьковского филиала концерна РРТ Александр Дергилев, директор Северо-Восточного филиала ГП «Украинский государственный центр радиочастот» Максим Водолажский, директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, директор департамента оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов, советник Сергея Костинского Всеволод Чебодаев, уполномоченные представители Службы безопасности Украины, национальной полиции, журналисты и общественные активисты.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5947 грн
100 USD 2686.14 грн
100 EUR 3182.54 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи