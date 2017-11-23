Политика

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Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование улиц в Луганске

Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование улиц в Луганске
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что последние два дня в оккупированном Луганске осуществляли ограниченное патрулирование из-за блокирования вооруженными людьми ряда улиц.
"21 и 22 ноября в Луганске, по наблюдениям миссии, район в радиусе примерно 600 метров от дома № 38 на улице Луначарского был огражден. В течение этих двух дней в огражденном районе наблюдатели видели около 100 неустановленных вооруженных людей, большинство из которых были в масках (или прятали лица) и с белыми повязками на руках. В этом же районе команда СММ видела 4 бронетранспортера, которые стояли в четырех разных местах: на улице Котельникова (типа БТР), на улице Лермонтова (типа БТР), на улице Котельникова (БТР-80) и на улице Польского (БТР-70)", - говорится в оперативном отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"Утром 22 ноября за 20 метров к югу от перекрестка улиц Советской и Лермонтова наблюдатели видели минимум 4 грузовика военного типа (без номерных знаков), 1 бронетранспортер (типа БТР) и группу из 5 неустановленных вооруженных людей в форме военного типа с белыми повязками на руках. Они не разрешили патрулю миссии проехать в южном направлении по улице Лермонтова", - сообщают наблюдатели.

Вместе с тем, говорится, что с полудня 21 и до вечера 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

"Миссия приняла дополнительные меры безопасности и обеспечения операционной деятельности - 21 ноября патрули СММ были заблаговременно отозваны на базу, а 21 и 22 ноября осуществлялось ограниченное патрулирование", - говорится в отчете.

Напомним, ранее в миссии сообщали, что 21 ноября в Луганске видели около 150 вооруженных людей и 30 транспортных средств.

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