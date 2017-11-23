Украина

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В Украине хотят увеличить скорость движения поездов

В Украине хотят увеличить скорость движения поездов
Акционерная госкомпания «Укрзалізниця» изучает возможность уменьшения веса вагонов для увеличения скорости движения поездов.
И.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов провел по этому повду переговоры с менеджментом испанской компании Talgo, информирует пресс-служба УЗ.

– В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшении времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии «легкого веса», в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения, – отмечает Евгений Кравцов.

Первым направлением, где могут реализоваться технологии «легкого веса», железнодорожниками видится сообщение Киев – Одесса. Кстати, директор по маркетингу компании Talgo Энрике Риеско отметил, что его компания имеет значительный опыт изготовления скоростных поездов, в том числе и для нескоростных путей.

Подвижной состав испанская компания приспосабливает к климатическим условиям местности, он выдерживает и высокие, и низкие температуры, имеет меньшие затраты на обслуживание, меньший вес и развивает высокие скорости. Компания, на основании оценки существующей в Украине железнодорожной инфраструктуры, осуществит моделирование и предоставит предварительные рекомендации относительно возможностей и условий увеличения скорости движения поездов Talgo на существующей инфраструктуре украинских железніх дорог.

«Укрзалізниця» работает и над развитием сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую. Все дело в том, что европейская железнодорожная колея ýже украинской, которая досталась в наследство от СССР. Для чего потенциально прорабатываются варианты и возможности применения подвижного состава, оснащенного системой автоматического изменения ширины колесных пар. И в этом сегменте компанию Talgo в «Укрзалізниці» считают ведущим специалистом.

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