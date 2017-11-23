В России медведь украл у охотника два ружья и сбежал 23 ноября 2017 г. источник 0 0

В Усть-Илимском районе России медведь украл у охотника два ружья и сбежал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 57-летний охотник-промысловик обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни. Мужчина решил остановиться в одном из зимовий, оставил вещи в избушке и пошел за водой. Вернувшись, он услышал в строении подозрительный шум и увидел силуэт медведя.



Испуганный охотник несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранил оружие. Как оказалось, пропали ружья «Вепрь» и «ИЖ», еще одно с поврежденным прикладом и характерными следами от зубов зверя он нашел недалеко от избушки.



В течение нескольких дней мужчина пытался самостоятельно отыскать пропавшее имущество, однако сделать это ему не удалось. Охотник сообщил об инциденте полиции, и стражи порядка выехали на место происшествия. Однако с момента появления медведя в охотничьем домике прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге.