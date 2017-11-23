Погода в Украине: какой будет зима 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Американские синоптики составили прогноз на зиму. По их словам вся зима в Восточной Европе будут теплее, чем обычно.

Украинские синоптики согласны со своими коллегами и по их словам, нынешняя зима действительно обещает быть немного теплее предыдущей.



В этом году зима в восточной части Европы (в том числе и в Украине) будет достаточно теплой. А вот в Западной Европе средняя температура будет близка к норме или немного ниже ее, причем холоднее будет в первой половине зимы.



Ранее британские климатологи обнародовали страшный прогноз заявив, что Европу ждет самая холодная и затяжная зима за последние 100 лет — морозы часто будут достигать -30 °С и продлятся холода с ноября до конца апреля. В свою очередь наши эксперты с ними не согласились, отметив, что сейчас все же наблюдается тенденция к потеплению, а не похолоданию.



По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, по предварительным прогнозам, эта зима будет чуть теплее нормы.



«Мы руководствуемся разными моделями, в том числе американскими и европейскими. По нашим расчетам, температурный режим в декабре будет близок к норме, а январь и февраль — несколько выше нормы, но это не значит, что весь этот период будет плюсовая температура. Безусловно, в некоторые периоды будут похолодания, но они не будут затяжными», - сказал он.



В свою очередь народные синоптики другого мнения, они считают, что Новый год и Святки украинцы встретят со снегом, а морозы будут атаковать нас в каждый из месяцев и даже в первую неделю марта.



«Самым холодным будет февраль — почти с середины месяца будут стоять затяжные морозы, но до этого будет много оттепелей».