Харьков

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Вокруг Харькова может появиться аллея из рябин

Вокруг Харькова может появиться аллея из рябин
Представители чернобыльских организаций Харькова обратились к городской власти с предложением провести социальную акцию - высадить вдоль границ Харькова аллею из рябин в память о подвиге всех защитников Харькова.
«Я предлагаю создать в городе символ памяти о защитниках и назвать его «Благодатное кольцо». Ведь не только чернобыльцы в свое время выполнили свой сыновий долг перед народом, но и все, кто принимал участие в боях за освобождение Харькова, а также локальных войнах. Мы хотим оставить о них память для будущих поколений, и думаю, что эту идею поддержат многие харьковчане», – отметил первый заместитель председателя правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко.

«Это очень хорошая идея. Аллея из рябин будет памятью о тех людях, которые отдали свою жизнь ради нас с вами. Мы постараемся найти средства и подумаем, когда сможем это реализовать. Но могу сказать точно, что это надо сделать», – заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Также на встрече присутствующие обратились с просьбой пересмотреть маршрутный график автобуса №215э, который в последнее время пассажирам приходится ждать по часу. Игорь Терехов дал поручение директору Департамента инфраструктуры Сергею Дульфану решить этот вопрос.

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