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Петр Порошенко пригласил в гости короля Бельгии

Петр Порошенко пригласил в гости короля Бельгии
Президент Петр Порошенко пригласил короля Бельгии Филиппа посетить Украину.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Петр Порошенко во время аудиенции у короля Бельгии Филиппа пригласил посетить его Украину в удобное для него время. Также он поблагодарил Бельгию за политическую поддержку.

"Порошенко поблагодарил короля за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь Украине в противодействии внешней агрессии. Собеседники отметили активизацию экономических двусторонних отношений, а также выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил надежду, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути интеграции в Европейский Союз, а также в вопросе поддержки политики санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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