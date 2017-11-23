Петр Порошенко пригласил в гости короля Бельгии 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко пригласил короля Бельгии Филиппа посетить Украину.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Петр Порошенко во время аудиенции у короля Бельгии Филиппа пригласил посетить его Украину в удобное для него время. Также он поблагодарил Бельгию за политическую поддержку.



"Порошенко поблагодарил короля за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь Украине в противодействии внешней агрессии. Собеседники отметили активизацию экономических двусторонних отношений, а также выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.



Порошенко выразил надежду, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути интеграции в Европейский Союз, а также в вопросе поддержки политики санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.