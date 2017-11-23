Общество

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В Харьковской области стремительно падает рождаемость

В Харьковской области стремительно падает рождаемость
На 1 октября 2017 года численность населения в Харьковской области составляла 2698,2 тысяч человек.
Численность населения области с начала года уменьшилась на 3011 человек, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 14250 человек (на 572 чел. больше, чем за тот же период 2016 г.), одновременно миграционный прирост составил 11239 человек.

За 9 месяцев 2017 г. в Харьковской области родилось 16276 младенцев, что на 1642 младенца (или на 9,2%) меньше, чем в январе-сентябре 2016 г.

С начала года в Харьковской области было зарегистрировано 30526 умерших, что на 1070 человек (или на 3,4%) меньше, чем за соответствующий период 2016 г.

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