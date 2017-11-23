Возобновлено действие правительственной программы «теплые кредиты» 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Наиболее популярное среди населения направление программы – приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с частичным возмещением привлеченных кредитных средств.