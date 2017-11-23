Харьков

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В Харькове тренировались антикоррупционеры

В Харькове тренировались антикоррупционеры
В Харькове прошел тренинг НАПК для представителей областных и районных администраций.
В мероприятии участвовали представители Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей, сообщила пресс-служба ХОГА. Таким образом Харьковская область в очередной раз стала центром проведения большого межрегионального семинара.

В тренинге на тему: «Отдельные превентивные антикоррупционные механизмы: основы антикоррупционной политики в Украине, работа уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, специальная проверка, защита разоблачителей» принимают участие уполномоченные подразделений, которые в дальнейшем будут обеспечивать организацию и проведение системной работы по антикоррупционному обучению для работников своих учреждений.

О принципах антикоррупционной политики в Украине им рассказал заместитель руководителя отдела организации антикоррупционного обучения Департамента антикоррупционной политики НАПК Юрий Дмитриев.

Также в ходе тренинга рассмотрят вопросы порядка проведения специальной проверки лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском. Еще одна тема мероприятия - гарантии защиты обличителей коррупции.

В конце семинара его участники прошли итоговое тестирование.

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