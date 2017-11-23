Экономика

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Какие выгоды получит Харьковская область от газодобычи

Какие выгоды получит Харьковская область от газодобычи
Харьковская область получит 465 млн грн рентной платы в 2018 году.
Об этом сообщил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов на совещании под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. На повестке дня – вопросы реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, информирует пресс-служба Харьковского облсовета.

Сергей Чернов проанализировал выгоды, которые получит область, как ключевой регион в сфере газодобычи.

– В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, с 1 января 2018 года местные бюджеты будут получать 5% рентной платы за добычу нефти и газа. Поэтому, доходы громад Харьковской области, согласно закону о децентрализации ренты, будут расти пропорционально с добычей. В 2018 году Харьковщина минимум получит 465 млн грн ренты, к 2020 году показатель годовых поступлений вырастет на 120 млн грн и составит 570 млн грн, – сообщил председатель облсовета.

По словам Сергея Чернова, в области две трети районов задействованы в сфере газодобычи. Поскольку 5% ренты будут пропорционально распределяться между базовым, районным и областным бюджетами, то стимулы по расширению добычи имеют и сельские, и районные, и областные уровни власти.

Среди органов местного самоуправления разъяснительная работа проводилась заранее: с участием представителей 18 районов, которые будут получать ренту, специалисты областного совета провели 4 кустовых семинара, где обсуждались нюансы и возможности использования рентной платы.

– 465 млн грн рентной платы для Харьковщины в 2018-м – это 450 автомобилей скорой помощи либо 3100 детских или спортивных площадок, или 89 км отремонтированных дорог, или 78 000 новых окон в заведениях образования, медицины, культуры, или же 300 школьных компьютерных классов, – привел сравнения Сергей Чернов.

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