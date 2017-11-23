Под Харьковом на пожаре погибла женщина 23 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Пожар произошел в частном доме на улице Слободской, 78 в поселке Песочин.

Информация о возгорании поступила 22 ноября в 23:55.



Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, к месту вызова направились два отделения спасателей из Харькова. На момент прибытия пожарных дом площадью 80 м² горел полностью. По словам очевидцев, в доме на момент возникновения пожара находились 32-летняя мать и двое ее сыновей 8 и 13 лет. Дети успели самостоятельно выйти наружу через окно и не получили повреждения, но их мать осталась внутри. Ее обгоревшее тело нашли спасатели во время тушения пожара.



Локализовать огонь удалось в 00:57, ликвидировать – в 3:29.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции для установления обстоятельств и причины пожара.