Происшествия

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Под Харьковом на пожаре погибла женщина

Под Харьковом на пожаре погибла женщина
Пожар произошел в частном доме на улице Слободской, 78 в поселке Песочин.
Информация о возгорании поступила 22 ноября в 23:55.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, к месту вызова направились два отделения спасателей из Харькова. На момент прибытия пожарных дом площадью 80 м² горел полностью. По словам очевидцев, в доме на момент возникновения пожара находились 32-летняя мать и двое ее сыновей 8 и 13 лет. Дети успели самостоятельно выйти наружу через окно и не получили повреждения, но их мать осталась внутри. Ее обгоревшее тело нашли спасатели во время тушения пожара.

Локализовать огонь удалось в 00:57, ликвидировать – в 3:29.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции для установления обстоятельств и причины пожара.

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