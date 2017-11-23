В Нью-Йорке предложили селить бездомных в «пчелиные соты» 23 ноября 2017 г. источник 0 0

Нью-Йоркское дизайнерское агентство Framlab разработало необычный проект, призванные решить проблему жилья для бездомных американского города.

Разработчики предложили устанавливать на глухих стенах многоэтажек с внешней стороны жилые модули в виде пчелиных сот, в которых могли бы жить люди, передает Realist.



Отмечается, что сегодня на улицах Нью-Йорка живет около 61 тысячи бездомных.



По задумке разработчиков, модули должны крепиться к стенам по принципу строительных лесов. При необходимости их можно будет разбирать или достраивать. Стоит отметить, что «соты» для людей не только удобны в применении, но и смотрятся красиво.



Жилые «соты» обшиты сталью и оксидированным алюминием, потому внутри температура будет оставаться комфортной зимой и летом. Каждый из модулей имеет окно, дверь, вентиляцию, тепло- и звукоизоляцию.



Внутренне убранство комнат напечатают на 3D-принтере из перерабатываемого пластика. Оно включает кровать, отсек для хранения вещей и розетки. Отдельные модули будут оборудованы душевой.



Снаружи конструкция не будет выглядеть как человеческая витрина: днем окна модулей будут отражать улицу, а вечером — транслировать рекламу и зарабатывать деньги для своих создателей.



Команда Framlab называет свой проект временным решением проблемы бездомных и подчеркивает, что социализацией и трудоустройством людей должно озаботиться правительство.