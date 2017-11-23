На Изюмщине открыли соляную комнату

В этом центре созданы все условия для пожилых людей, за качественными услугами не нужно ехать в санатории или больницы Харькова и Киева, информирует пресс-служба ХОГА
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Как сообщила председатель Изюмской РГА Любовь Шамрай, ветеранам и пожилым людям территориальный центр предоставляет ряд услуг. В учреждении есть комната для досуга, где жители села собираются на чаепитие, общаются, читают, смотрят телевизор. Также в терцентре можно получить комплекс физиопроцедур, в частности, есть массаж, прогревание, ароматерапия, кислородные коктейли и тому подобное.
– Открытие соляной комнаты – для нас событие очень важное. Посещение заведения врачи прописывают при заболеваниях дыхательной системы и ЛОР-органов. А, согласно исследованиям, именно эти заболевания сегодня являются самыми распространенными среди взрослых и детей, – сказала Любовь Шамрай.
Соляную комнату могут посещать не только постоянные гости терцентра – ветераны и пожилые люди, но и школьники. Построить соляную комнату удалось благодаря победе в областном конкурсе мини-проектов «Вместе – в будущее». Стоимость соляной комнаты составляет 250 000 гривен. Средства были выделены из районного и областного бюджетов, 5% необходимой суммы собрала громада.
– Мы довольны, что и государство, и областная власть, и районное руководство обращает на нас внимание. И хотя у населения сейчас много проблем, у нас есть все необходимое. Главное - внимание. Мы благодарны, что наш терцентр модернизируется и с каждым годом оказывает все больше услуг, – поделилась впечатлениями местная жительница Татьяна Дотченко.