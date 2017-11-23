Здоровье

  • 138
    •  / 

На Изюмщине открыли соляную комнату

На Изюмщине открыли соляную комнату
Соляную комнату открыли в территориальном центре социального обслуживания в селе Оскол (на территории Оскольской объединенной территориальной громады).
В этом центре созданы все условия для пожилых людей, за качественными услугами не нужно ехать в санатории или больницы Харькова и Киева, информирует пресс-служба ХОГА.

Как сообщила председатель Изюмской РГА Любовь Шамрай, ветеранам и пожилым людям территориальный центр предоставляет ряд услуг. В учреждении есть комната для досуга, где жители села собираются на чаепитие, общаются, читают, смотрят телевизор. Также в терцентре можно получить комплекс физиопроцедур, в частности, есть массаж, прогревание, ароматерапия, кислородные коктейли и тому подобное.

– Открытие соляной комнаты – для нас событие очень важное. Посещение заведения врачи прописывают при заболеваниях дыхательной системы и ЛОР-органов. А, согласно исследованиям, именно эти заболевания сегодня являются самыми распространенными среди взрослых и детей, – сказала Любовь Шамрай.

Соляную комнату могут посещать не только постоянные гости терцентра – ветераны и пожилые люди, но и школьники. Построить соляную комнату удалось благодаря победе в областном конкурсе мини-проектов «Вместе – в будущее». Стоимость соляной комнаты составляет 250 000 гривен. Средства были выделены из районного и областного бюджетов, 5% необходимой суммы собрала громада.

– Мы довольны, что и государство, и областная власть, и районное руководство обращает на нас внимание. И хотя у населения сейчас много проблем, у нас есть все необходимое. Главное - внимание. Мы благодарны, что наш терцентр модернизируется и с каждым годом оказывает все больше услуг, – поделилась впечатлениями местная жительница Татьяна Дотченко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.54 грн
10 RUB 4.5947 грн
100 USD 2686.14 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи