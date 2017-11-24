Харьков

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На патрулирование Харькова вышла Нацгвардия

На патрулирование Харькова вышла Нацгвардия
Полиция начала оперативно-профилактическую отработку Слободского и Московского районов Харькова.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, цель этого - сокращение количества уличных правонарушений и нарушений общественного порядка в общественных местах.

Также отработка осуществляется с учетом требований общегосударственных специальных операций «Мигрант» и «Оружие. Взрывчатка».

К проведению профилактических мероприятий привлечены личный состав территориальных отделов полиции, кинологической службы, патрульной полиции и Национальной гвардии Украины. Количество пеших патрулей на улицах районов увеличится почти вдвое, все они будут дополнены силами нацгвардейцев.

Для борьбы с уличной преступностью аналогичные мероприятия планируется провести во всех районах города.

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