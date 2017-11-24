На патрулирование Харькова вышла Нацгвардия 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Полиция начала оперативно-профилактическую отработку Слободского и Московского районов Харькова.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, цель этого - сокращение количества уличных правонарушений и нарушений общественного порядка в общественных местах.



Также отработка осуществляется с учетом требований общегосударственных специальных операций «Мигрант» и «Оружие. Взрывчатка».



К проведению профилактических мероприятий привлечены личный состав территориальных отделов полиции, кинологической службы, патрульной полиции и Национальной гвардии Украины. Количество пеших патрулей на улицах районов увеличится почти вдвое, все они будут дополнены силами нацгвардейцев.



Для борьбы с уличной преступностью аналогичные мероприятия планируется провести во всех районах города.